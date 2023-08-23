據金管會統計，金融機構上半年單月臨櫃阻詐件數介於415～1139件、阻詐金額則介於2.95～7.57億元間。其中，3、5、6月阻詐件數均逾千件，分別為1042件、1139件及1074件，且阻詐金額均逾7億元，分別達7.07億元、7.57億元及7.48億元。

合計2023上半年金融機構阻詐件數為5050件，較去年同期3212件躍增達1838件或57.22％，合計阻詐金額達33.78億元，較去年同期15.99億元跳增達17.79億元或1.11倍。銀行局副局長童振彰指出，在金融機構持續精進打詐措施下，攔阻詐騙成效卓著。

金管會亦公布上半年臨櫃阻詐前十大金融機構，以阻詐金額觀察，依序為國泰世華銀4.47億元、中信銀4.34億元、中華郵政2.85億元、北富銀2.52億元、元大銀1.898億元、永豐銀1.891億元、玉山銀1.71億元、合庫1.67億元、臺銀1.55億元、台新銀1.32億元。

若就上半年阻詐件數觀察，則依序為中信銀835件、中華郵政653件、國泰世華銀636件、玉山銀333件、元大銀284件、北富銀216件、臺銀215件、永豐銀204件、台新銀196件、合庫154件。

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