一名男子表示，朋友的學長在科技公司上班，年薪400萬元，為追求速食店女店員，每天到店光顧，某日鼓起勇氣開口邀對方看展覽，卻遭到拒絕，該名學長竟惱羞成怒，把手上的飲料往公司外牆上砸；男子質疑，學長年薪400萬怎會追不到女店員？貼文曝光，網友見男方遭拒竟砸飲料洩恨，紛紛搖頭「這樣就砸飲料？情緒管理有問題吧！根本變態。」

原PO昨（22）日於PTT八卦版指出，朋友的學長在科技公司上班，年薪高達400萬，近日被公司附近速食店女店員電到，為一親芳澤每天到速食店消費，買最貴的漢堡加雞塊，再搭配1杯橘子汁，坐在店內醒目的位置用餐，久而久之女店員也對學長有印象。

學長找機會問女店員要不要一起去看展覽，對方以「上班很忙」回絕，學長被打槍後覺得沒面子，內用改到偏僻角落，用餐完畢帶著橘子汁離開，結果愈想愈氣把橘子汁狠狠地往公司外牆砸，這讓原PO好奇，「都年薪400萬了，為何追不到速食店妹子？」

貼文引發網友關注，「女店員最好知道他年薪400萬啦！」、「學長一定長得不好看，年薪400萬也沒用」、「砸飲料？有恐怖情人傾向，耐受力這麼差」、「這樣就砸飲料？情緒管理有問題吧」、「這種砸東西的個性，該慶幸女生沒興趣」、「好沒品喔！還好女店員沒有打算跟他出去，還沒在一起就這麼失控，瘋子」、「這樣就丟橘子汁，情緒控管有問題，根本變態，恭喜女店員避雷成功」。