長榮航7月營收186.91億元，年增57.51％，續創史上新高，孫嘉明認為，8月仍在暑假旺季，即使未能創高也會維持高檔，第3季客運確定比第2季好；第4季客運一開始因為暑假剛過會下來，11月、12月感恩節、聖誕節因素接棒，貨運上半年不好，但第4季旺季比前3季各季為佳，預期第4季營收表現跟今年第2季相當。

解封商機今年開始爆發，但還沒到到達高峰，因應市場需求變化，長榮航空視狀況持續增班及引進新機，包括沖繩、西雅圖近期開始陸續增班；新機交付方面，昨天波音787-10松山-羽田是松山機場目前載量最大的廣體客機，年底前還有2架787-10交機，往後的3年還有11架的787陸續交機，到2027年底波音787機隊將達26架，包括13架波音787-9及13架波音787-10，來滿足未來幾年旅運需求。

孫嘉明也表示，2010年松山-虹橋、松山-羽田航線開闢後，疫情前年平均載客率均維持約9成，特別是在周末、連續假期更是經常一位難求，昨天新機啟航，幾乎是9成5滿，因此，以高運量的波音787-10投入這兩條航線的營運，每趟航班可提供342個座位，較現行A330-300機型增加10％的座位數，一個月可以增加2000個座位，若以每張票價18000元估算，每個月就可以增加3000多萬元的營收。