周二收盤，道瓊指數跌174.86點或0.51%，收34,288.83點。標普500指數跌12.22點或0.28%，收4,387.55點。那斯達克指數漲8.28點或0.06%，收13,505.87點。費城半導體指數跌33.05點或0.93%，收3,527.69點。

聯準會主席鮑爾周五將在傑克森霍爾央行年會上發表談話，投資人希望能藉此更清楚了解利率前景。

由於擔心利率可能升更高、高更久，周二美國10年期指標公債殖利率盤中升至4.366%，再創近16年新高，本月以來上漲40個基點。該債息尾盤拉回至4.318%。

標普500指數11大類股中，金融股跌近0.9%，給大盤帶來最大的拖累。繼穆迪之後，標普全球（S&P Global）周一調降多家美國地區銀行信評或信評展望，稱籌資風險與獲利能力減弱可能考驗銀行業的信用實力。KBW地區銀行股指數重挫2.7%，標普銀行股指數大跌2.4%。

投資人亦屏息等待輝達（Nvidia）在周三盤後發布的財報與展望。輝達5月給出的強勁財測讓投資人大為驚豔，在對人工智慧（AI）的一片看好聲中，引爆了自己和其他科技股的井噴行情。

周二輝達盤中一度升至481.87美元，再創歷史高點，但終場收跌2.8%。

百貨業是表現最疲弱的族群之一。梅西百貨（Macy's）重挫14.1%，該連鎖百貨公司警告，一直到關鍵的年底假日購物季，消費者支出都將疲軟乏力。其同業Kohl's Corp大跌10.3%，Nordstrom Inc跌9.8%。

台股ADR全跌，台積電跌0.35%，聯電跌1.46%，日月光跌0.80%，中華電信跌0.11%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數微跌0.04%。

美國交易所成交量為93.8億股，過去20日全日均量為109.7億股。

紐約證交所下跌與上漲股票比為1.43：1。那斯達克交易所下跌與上漲股票比為1.43：1。

標普500指數有4檔創下52周新高、13檔創新低。那斯達克指數有39檔創新高、221檔創新低。