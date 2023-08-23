電競NB散熱模組出貨明顯成長，且力致生產工藝提升，力致營運自第2季展現強勁成長力道，第2季合併毛利率上揚至21.72%，季增2.87個百分點，營業淨利為1.25億元，季增87.98%，營業淨利率為6.19%，季增2.31個百分點，在廢品收入、政府補助收入及約1.4億元匯兌收益共約1.56億元業外挹注下，單季稅後盈餘為2.59億元，季增7.21倍，單季每股盈餘為3.33元，累計上半年稅後盈餘為2.9億元，每股盈餘為3.73元，累計前7月合併營收為44.85億元，年增1.33%。

展望未來，饒振奇表示，第3季會比第2季及第1季都好，第4季可望與第3季持平，明年營收希望可以朝兩位數成長前進，毛利率亦將持續往上。

看到資料中心液冷散熱需求，力致積極佈局先進水冷解決方案–冷板式系統，開發包括：混合歧管(Hybrid-Manifold)、水冷板(Cold Plate)、20-40kW機櫃冷板式系統(In-Rack Liquid System)、冷卻分配器/CDU(Coolant Distribution Unit)，以及800kW水冷排冷卻分配器/CDU(Coolant Distribution Unit)，力致也斥資在新莊打造以水冷和浸沒技術為核心的先進液冷技術廠，從研發、製造生產到驗證統包的一貫廠，全力搶攻液冷散熱商機。

目前力致已有小量POC(概念驗證)訂單，亞洲地區3個數據中心客戶討論中，歐洲及美國也各有一個案子在討論。

至於越南廠將於明年第2季完工，第3季投入量產。

饒振奇表示，公司未來5年的目標除希望合併營收可以達200億元到300億元，亦期待毛利率可望朝24%接近。