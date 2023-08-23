藝人王陽明與蔡詩芸傳出7年婚變，導火線疑似是女兒教養問題，以及家庭價值觀導致夫妻失和，據悉，夫妻倆只是為了女兒才保持完美的家，但其實早不住在同一個屋簷下，另有一說則是王陽明已經心死，不過蔡詩芸仍做不出決定。

根據《鏡週刊》報導，蔡詩雲的母親蔡麗娜對於外孫女過度溺愛，導致王陽明與蔡詩芸常因女兒教育問題起爭執，如今，蔡詩芸傳出4個月前就負氣搬離信義區豪宅，回到大安區娘家居住，至於女兒則由外婆蔡麗娜幫忙照料，雖然王陽明偶爾還是會去岳母家與女兒見面，但夫妻倆已經各過各的生活，只是為了女兒才維持完整的家。

王陽明與蔡詩芸今年3月底時，因為蔡麗娜獲頒「世界夫人中華台北賽區總決賽頒獎盛典」冠軍，兩人曾連袂出席此盛會，引起所有媒體爭先報導，只不過傳出夫妻倆當時早就貌合神離，而這次也是他們對外最後一次公開合體，因此讓外界質疑王陽明今年4月曬出幫老婆蔡詩芸的慶生照，是否只是維持表面上平和的假象。

王陽明和蔡詩芸出席世界夫人中華台北賽區總決賽，也是兩人近來最後一次合體公開露面。（圖／sunnyboyyy IG）

王陽明傳出婚變前，曾坦言夫妻倆相處時間越來越少，當時被問及是否為女兒教育問題起過爭執?他表示若沒有吵一定是在騙人，但也認為相關細節不需要跟外人說明，畢竟只有夫妻倆才是最了解狀況的人。