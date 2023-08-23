雙北在今年4月接連發生開槍追擊、掃射土城當鋪的槍擊案，引起社會譁然，涉案的竹聯幫弘仁會中和組長主謀「鯨魚」林京履潛逃馬來西亞遭逮，新北地檢署昨(23日)偵結，依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法教唆恐嚇等罪嫌，起訴弘仁會幹部吳榮展、中和組長「鯨魚」林京履、副組長陳建銘、弘生組長簡維佑、副組長楊承翰等八人。

根據起訴書，今年3月27深夜至凌晨，弘仁會中和組成員將董克輝的兩名小弟押住，聲稱沒繳回兩百萬元詐騙款項，董克輝獲隨即帶手下開車奔赴中和組據點，亮槍救回小弟。

中和組副組長陳建銘獲知後，認為先前據點遭空氣槍射擊是華山幫所為，教唆四名少年於4月10日凌晨四時許，前往土城巨新當舖叫囂連開兩槍，還錄影上傳PO臉書示威。

董克輝為此大怒，叫人偷偷在中和組組長「鯨魚」林京履座車偷裝GPS，並答應吳姓少年「開槍三百萬元，若林京履死亡，提高至一千萬元」高額報酬，並提供槍枝，進行狙殺。

4月17日晚間6時許，吳姓少年槍手第一次行動，因沒遇到人失敗；隔日董男再交付2把手槍子彈給林姓小弟，19日凌晨，由林開車載吳姓少年前往台北市雙城街堵林京履座車，並一路連開14槍追擊到板橋，但並未成功，因此二人自行投案。

隔日上午，弘仁會派劉姓少年搭計程車至土城巨新當舖外，對當舖大門掃射51槍，林京履當天即出國逃往馬來西亞。