基本工資審議委員會將於9月8日召開，因通膨嚴重，勞資雙方有共識調升金額，勞工團體指出，今年以務實方式看待基本工資審議，呼籲月薪至少應調至新台幣2萬7600元。

基本工資審議委員會由勞資政學四方委員共同決定，每年第3季時開會決定隔年基本工資是否需調整，而勞動部已確定今年將於9月8日早上10時召開審議會議。

對於基本工資審議，全國產業總工會秘書長戴國榮告訴中央社記者，以經濟合作暨發展組織（OECD）標準為基礎，若薪資低於中位數的2/3就是低薪，呼籲基本工資最少應調至2萬7600元。

勞動部長許銘春日前受訪表示，對於基本工資審議，勞資雙方考慮通膨，有共識調升金額；不過，由於國內製造業跟內需產業景氣兩樣情，因此商總跟工總可接受的調幅也不同，商總可接受3%、工總認為超過2%則不合理。

戴國榮則說，目前消費者物價指數（CPI）年增率已經超過2%，近年審議基本工資都希望調幅能十足反映CPI，雇主團體稱調幅不能超過2%，「這樣的說法沒有立論基礎」。

戴國榮表示，出口雖然連11黑，但基本工資調漲對製造業的影響本來就比較小，比較容易受影響的是9人以下的服務業等，而目前景氣「外冷內溫」，內需產業發展好、已經恢復疫情前水準，因此調幅應超過2%。

戴國榮也說，勞工團體這次以務實方式看待基本工資，「讓數據說話」，這樣對勞資政三方談基本工資調幅比較客觀、容易達成共識，也肯定總統蔡英文連7年調漲基本工資，希望這次能夠突破2萬7600元、甚至到2萬8000元，若可以落實基本工資3萬元的話「我們也樂觀其成」。（編輯：張雅淨）1120823