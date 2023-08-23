一名女網友分享，最近看到連身褲很夯，她也跟風買了一件，結果穿出門以後才發現超不方便，每次要上廁所都會脫到只剩一件內衣，因此穿過一次以後，她就再也沒穿過，貼文引起網友討論，不少人點頭直呼，穿連身褲真的超麻煩。

一名女網友近日在臉書社團《匿名3公社》分享，她是個很懶惰的人，不想每天花很多時間穿搭衣服，因此買了許多連身裙回家，不管是工作、出遊還是參加聚會，幾乎都是穿裙子，因為完全不用想要怎麼搭配，真的很方便。

女網友表示，近期看到很多人穿連身褲，她心血來潮也跟風買了一件，結果穿出門一次就沒再穿，因為每次要上廁所，都要把連身褲脫掉，上半身只剩一件內衣，相較之下裙子就方便很多，只要輕輕撩起來就可以上廁所，穿脫也比連身褲方便許多，因此那件連身褲她穿過一次以後，就再也沒拿出來過。

女網友好奇詢問，市面上超多服飾店賣連身褲，穿的人也不少，但大家不會覺得很麻煩嗎？尤其是肚子不舒服或生理期的時候。

貼文引起網友討論，「穿裙子3秒就可以蹲下來尿尿，但穿連身褲感覺3分鐘都無法搞定，抓了前面、掉後面，還找不到第三隻手來脫內褲」、「卡一個連身褲的優點，我還真不知道連身褲到底有啥優點，上廁所，都快尿出來，扣子還解不完」、「可能只有好看這個好處」、「連身褲不論男女都麻煩」。