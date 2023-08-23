本次創新板6大鬆綁項目中，在發行面來看，1.聚焦以「市值」為核心上市條件，刪除原訂「資本額達1億元」的公司規模條件，以貼近新創經濟實質及與國際市場接軌；2.調整改列一般板的集保規定，創新板公司申請改列一般板時，僅投資人屬性不同，故申請改板時，應辦理股票集保人員的集保期間採延續計算方式，即納入掛牌創新板期間，免除二次集保，但若創新板公司經營團隊發生異動，新任應集保人員於改列一般板時，仍應提交股票辦理集保，集保期間自改列一般板上市買賣日起計算；3.提高公開銷售比例，IPO時對外公開銷售提撥比例下限規定由3％調高為5％，並增訂創新板公司申請改列一般板時，仍應提出至少3％額度辦理公開銷售。

交易面來看，1.放寬合格投資人資格條件，將法人的證券交易經驗由2年減為1年，自然人財力證明由500萬元下修為200萬元、平均所得由150萬元降為100萬元，以活絡創新板潛在交易量能；2.調整改列一般板的開盤參考價，主要基於創新板公司改列一般板的交易價格應有連續性，因此將延續前一日收盤價做為改板首日開盤競價基準，並為計算升降幅度的參考；3.調整漲跌幅限制，將與一般板IPO相同，即創新板初次上市時採首5日無漲跌幅，證券商也將配合執行過額配售穩價措施；創新板公司改列一般板時，則採10％漲跌幅限制。

證交所說明，目前已有錼創科技-KY等6家公司於創新板掛牌交易，今年包括巨鎧精密、鴻華先進、金萬林、樂迦再生等4家公司已申請創新板上市，年底前仍有多家企業將陸續送件，包括數位雲端、綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司，預估全年創新板申請送件家數有望突破15家，目標3到5年申請送件創新板公司達80家。