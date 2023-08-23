繆尚志表示，台灣健身產業在疫情趨緩後需求雖未出現報復性反彈，但呈現穩健顯著成長趨勢，去年產業銷售已恢復2020年水準，預期今年年銷售仍會成長。而台灣健身俱樂部會員滲透率疫前約2.99％，低於香港、新加坡的近6％，預期未來一定有機會突破6％。

繆尚志指出，健身產業除了屬於投資金額大、回收期間長、需有高付租能力的高資本支出產業，且包括定型化契約、預收款項信託、廠館合規、室內空氣品質管理等政府法規愈趨嚴格，更需要專業人才及消費者對品牌信任，產業進入障礙高。

柏文上半年合併營收20.14億元，年增15.78％、創同期新高，惟歸屬母公司稅後淨利619萬元、年減達90.78％，每股盈餘0.08元，雙創同期次低。繆尚志說明，主因首季營收規模尚未完全恢復，且受展店及折舊增加、認列可轉債賣回評價損失等因素拖累而轉虧所致。

不過，隨著疫後健身需求復甦及展店效益顯現，柏文7月自結合併營收創3.74億元新高，月增4.69％、年增達27.66％，累計前7月合併營收23.89億元，年增17.49％、續創同期新高。繆尚志預期，隨著營收逐季成長，看好下半年獲利可望優於上半年。

展望後市，繆尚志坦言，相較於疫前快則開幕當月、慢則半年，「健身工廠」廠館疫後的平均損平點確實拉長至約4季。對此，柏文透過推動團課及運動商品零售，提供不同年齡消費者更多元服務選擇，目前「健身工廠」會員續約率提升至逾6成，已超越疫前水準。

柏文今年規畫新展8家「健身工廠」，今年已開出5家、共68處廠館，東部首處據點的宜蘭縣羅東廠預計9月開幕，第四季尚有台中市梧棲廠及另一據點將開幕，年底預計達72家。繆尚志表示，將持續穩健展店，朝2024年增至80家、2027年達100家目標邁進。