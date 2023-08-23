台灣大基金會執行長劉麗惠表示，受惠資訊、通信與網路技術整合，無人機已從消費性休閒娛樂，擴展至商業、農業、國防等應用領域，台灣大於營運過程，導入「無人機」應用，進行基地台智慧巡檢及尋找站址，提升營運效率，同步參與國內外產學界研究，探討更多未來無人機應用場域。2023年「Coding Fun偏鄉玩程式」也首度導入「無人機」課程，培養學員三維空間概念、鍛鍊手眼協調、訓練邏輯思考能力、觀察力，未來台灣大基金會也將持續透過科技天賦，為更多偏鄉學子開啟科技學習的大門。

台灣大基金會「Coding Fun偏鄉玩程式」從科技最弱勢的偏鄉著手，以程式操控無人自走車走出迷宮、Scratch積木式程式開發線上小遊戲等課程，融入三天兩夜遊戲式的營隊中，於玩樂中激發學習動機；2021年起推動機器學習線上遊戲平台PAIA，讓程式學習不受疫情或地域限制；2022年則恢復實體營隊課程，前往南投及宜蘭偏鄉小學，更首次前往離島澎湖學校。2023年首次導入無人機程式教學，於三天兩夜課程中先破冰分組，認識飛行器零件與組裝。

電信業挾產業優勢，積極走入偏鄉，除台灣大外，遠傳(4904)也與花蓮偏鄉小學合作筆友計畫，由遠傳員工擔任志工，與國小學童擔任筆友，藉由書信往來，讓孩子們練習寫字，也拓展孩子們對家鄉外的想像。遠傳也號召志工前往花蓮偏鄉小學舉辦職涯分享日，藉由闖關活動分享成長過程及職涯發展歷程，開創偏鄉學子對未來職涯的想像。累計參與學生人數37位、參與員工人數19位，共持續7個月書信往返，社群觸及人數達4,071人次。