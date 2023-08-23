高雄市桃源區公所今天公布，桃源區梅山里、拉芙蘭里及復興里3里因明霸克露橋便道遭土石流沖毀，基於安全性考量，今天停止上班上課。
高雄市桃源區玉穗溪昨天爆發土石流下沖，導致南橫公路明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀，梅山里、拉芙蘭里、復興里3里聯外交通中斷。
高雄市桃源區公所今天宣布，梅山里、拉芙蘭里、復興里3里因明霸克露橋便道遭土石流沖毀，甲仙公務段正修復中，基於安全性考量，3里今天停止上班上課，其餘區域正常上班上課。（編輯：張雅淨）1120823
高雄市桃源區公所今天公布，桃源區梅山里、拉芙蘭里及復興里3里因明霸克露橋便道遭土石流沖毀，基於安全性考量，今天停止上班上課。
高雄市桃源區玉穗溪昨天爆發土石流下沖，導致南橫公路明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀，梅山里、拉芙蘭里、復興里3里聯外交通中斷。
高雄市桃源區公所今天宣布，梅山里、拉芙蘭里、復興里3里因明霸克露橋便道遭土石流沖毀，甲仙公務段正修復中，基於安全性考量，3里今天停止上班上課，其餘區域正常上班上課。（編輯：張雅淨）1120823
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。