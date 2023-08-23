許多公司在人力銀行徵才都會寫上薪資待遇，讓雙方心裡有個底，不過一名女網友抱怨，最近面試好幾間公司，明明在人力銀行上註明薪資36K至45K，面試時又稱「沒經驗底薪僅27K」，比預期最低薪資還少了快1萬元，她質疑既然如此「到底為什麼要寫36K，寫好玩的嗎？」許多網友直言「先騙進來再說」，也有人表示可以向人力銀行檢舉，「我之前檢舉過一間，客服沒多久就打來詢問了。」

一名女網友在《Dcard》論壇抱怨「人力銀行的薪資根本參考用」，她面試了好幾家公司，網站上都寫月薪36K至45K，結果面試時都稱「沒經驗底薪27K」。原PO透露有2、3年的客服經驗，加上一些津貼算一算約34K，仍不到最低的36K，她不解「人力銀行上到底為什麼寫36K，寫好玩的嗎？」

許多網友認為可能人資缺業績，「先騙進來再說」、「先騙你進來面試，代表我有在做事」、「現在老實的人資已經只有少數了」。也有不少人遇過類似狀況，「還有上面寫周休二日，面試才說月休4天的」、「應徵A職位，結果去變B職位，真是浪費時間！」

另有網友建議原PO可以向人力銀行檢舉，「我之前檢舉過一間，客服沒多久就打來詢問了」、「不符合的直接寫信檢舉，告知面試內容。」