●TD Securities分析師表示，聯準會主席鮑爾不太可能在傑克森霍爾央行年會上就美國央行的9月決議給出方向，但他可能會暗示高利率將維持更長時間，以確保通膨已經下降。

●City Index資深市場分析師Fiona Cincotta表示，整個金融市場的情緒變得較為謹慎樂觀，股市前景尤其仍具挑戰。我們經歷了一個樂觀的7月，現在市場意識到，聯準會有關於利率會升更高、高更久的言論可能是真的。

●ING美洲區域研究部門主管Padhraic Garvey表示，空方佔了上風，隨著20年期公債標售和傑克森霍爾央行年會在本周晚些時候登場，押注另一邊的胃口很小。

●LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist在談到美國10年期指標公債殖利率時表示，我認為市場目前有點搖擺不定，因為10年期債息正徘徊在去年10月份的高點附近。我們正在緊盯著10年期債息是否正式突破（Breakout），如果債息開始走高，這可能是股市將拉回得更深的警訊。Turnquist表示自己並不看空美股，但認為美股正處於牛市的回調階段。他將工業股列為其首選。

●Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez也認為美股將持續回調，因為債息持續攀升，以及消費者變得更加謹慎。