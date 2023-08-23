中美關係緊張，連帶波及產業供應鏈。外媒披露，包括一家蘋果供應商在內的韓國和中國稀土磁鐵公司，正在規畫在與中國相鄰的越南設廠，一方面讓稀土供應鏈多元化，避免過於集中於中國；另一方面則是不想受到美中緊張關係的波及與影響。

路透昨根據掌握的文件和採訪知情人士報導，韓國斯達工業集團（SGI）和中國包頭英斯特磁性新材料有限公司（INST）與包括電子製造和汽車廠商在內的各種各樣的企業，正將生產線從中國轉移到越南，以應對美中越來越激烈的貿易衝突。知情人士表示，在某些情況下，客戶直接要求供應商這麼做。

報導指，稀土及以其製成的永久磁鐵是半導體、電動汽車電池、智慧手機，甚至尖端武器中的核心材料，被稱為「第4次工業革命的核心」。中國則是全球最大而且技術最先進的稀土開採和精煉國家。美國和日本等國一直試圖尋找另一個稀土生產國以取代中國，但是至今仍未能打破北京的主導地位。

路透引述稀土業界內部人士的話說，越南擁有規模僅次於中國的稀土礦藏，而且近年來也開始發展精煉技術，因此越南在稀土開發與生產上有潛力對中國形成真正的挑戰。

以韓國斯達工業集團在越南的稀土項目為例，該公司希望在2025年達到每年生產5000噸高端釹磁鐵的目標，這也將滿足200萬輛電動車的需求。不過根據美國能源部引述研究機構「亞當斯情報」的數據顯示，越南的稀土產量仍然只占全球產量的1％，而中國稀土產量的占比卻高達92％。

但報導指出，越南稀土業的崛起仍然具有重要的意義。根據關鍵材料諮詢公司「藍色項目」的統計，韓國斯達公司如果產能全開的話，可以生產2022年全球產量的3％，而這相當於美國去年進口釹磁鐵總量的將近一半。

路透表示，美國官員在與越方討論如何提升美越關係時，越來越表明對越南稀土業的興趣與重視。韓國總統尹錫悅今年6月對越南做國事訪問時，雙方還簽署了一份強化關鍵礦物質供應鏈的協定。

稀土廠商對進軍越南有興趣，還因為越南的勞工成本低廉，而且越南還占有多項自由貿易協定的便利。這些廠商同時也希望進一步靠近在越南設廠的汽車和電子產品客戶。隨著美中關係的惡化，這些客戶越來越對過分依賴中國的供應鏈感到擔憂。

一位立足越南的稀土業諮詢商向路透表示，越南是中國之外唯一一個擁有相對健全的稀土生產供應鏈的國家，不僅能開採，還能精煉和生產稀土磁鐵。而越南政府計畫到2030年全面擴大稀土生產，同時提升精煉能力。美國能源部估計，屆時越南的稀土磁鐵產量將達到全球產量的3％。