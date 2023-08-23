新黨台北市議員侯漢廷宣布參選台北市士林、北投立委選舉，對戰國民黨議員張斯綱、民進黨立委吳思瑤，泛藍宣告分裂。據台灣議題研究中心（TPOC）最新聲量調查顯示，侯漢廷在網路上的聲量不只輾壓張斯綱，甚至比現任立委吳思瑤更高。

台灣議題研究中心昨（22）日提到，根據QuickseeK快析輿情資料庫觀察近半年以來，侯、張、吳3人的網路輿情聲量表現，結果顯示侯漢廷在網路上的聲量比張斯綱、吳思瑤高許多，調查期間內，侯漢廷創造超過4萬多則聲量，吳思瑤則擁有3.8萬多則聲量，張斯綱僅獲得2.5萬則聲量。

台灣議題研究中心進一步分析張斯綱、侯漢廷的網路聲量趨勢，發現侯漢廷頻藉由抨擊執政黨創造聲量高峰，包括今年6月前往台北地檢署告發民進黨主席賴清德等10人造謠餵毒、8月初時批評民進黨「前瞻綁樁」等。台灣議題研究中心直言，侯漢廷在助拳藍營總統候選人或攻擊吳思瑤的舉動，在網路聲量表現亮眼。

台灣議題研究中心認為，侯漢廷在去年市議員連任票數勝過張斯綱，網路輿情聲量表現也輾壓張斯綱，面對泛藍上演分裂危機，國民黨若不尊重、堅持不支持「最強人選」，恐遭外界質疑國民黨主席朱立倫主張的「在野大聯盟」是喊假的，只想整合別人，卻不想被整合。