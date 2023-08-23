台灣男性學醫學會推估，台灣40歲以上男性，每2人就有1人患有勃起功能障礙。泌尿科醫師高銘鴻表示，勃起功能障礙是常見的男性性功能障礙，主要有5大原因，包括不良生活習慣、慢性病等，例如抽菸、過量飲酒都會影響性功能，因此男性為了性福，務必少抽菸、少喝酒。

高銘鴻在其臉書表示，勃起功能障礙，即是俗稱的陽痿 ，是一種男性性功能障礙，亦即無法維持足夠堅硬的勃起以進行性行為，除了影響到「性」福外，也會影響心理健康，有5大原因造成「軟香蕉」。

1. 心理因素：焦慮、壓力、憂鬱和自信心不足，都可能影響性刺激的傳遞和性行為的進行。男性應與伴侶敞開心胸討論，也許能找到改善方法。

2. 慢性病或損傷：糖尿病、高血壓、高血脂引起的血流不足，都是常見的勃起障礙成因。此外，神經系統損傷、荷爾蒙失調和慢性疾病也會影響勃起功能。

3. 不良生活習慣：不健康的生活習慣可能導致勃起障礙，例如抽菸、過量飲酒、缺乏運動、不良的飲食習慣、慢性壓力，都可能影響血管健康和性功能。因此，男性務必少抽菸、少喝酒。

4.慢性病藥物 ：某些抗抑鬱藥物、高血壓藥物、精神疾病藥物、放射治療和化學治療，都可能影響性功能。

5. 年齡：隨著年齡的增長，男性的性功能也可能下降。因為老化可能導致血管功能下降、荷爾蒙水平變化和神經系統受損。

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