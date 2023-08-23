男星王陽明因俊俏外型入行，2011年演出偶像劇《我可能不會愛你》而大開知名度，被封為「台灣第一帥」，他在2015年與女星蔡詩芸結婚，婚後4年終於迎接寶貝女兒Katiya出生。豈料近日卻傳出夫妻倆已經分居4個月，而兩人的破億身家背景也被起底。

王陽明外公曾任陽明海運的董事長，父親早期則是台灣宏碁電腦位於美國紐澤西州的代理商，隨後轉往中國大陸經營有機農產，事業版圖大至當地40多個省市。而蔡詩芸父親移居澳洲30多年，在當地是著名建築師也是商界名人，而媽媽蔡麗娜曾經當過模特兒與歌手，過去也靠著在上海買賣老宅而致富，成為上流階級。

據《鏡週刊》報導，蔡麗娜曾豪砸數百萬元贈送名錶3歲的外孫女，且在家中蔡麗娜讓在家都說英文的孫女能洋派地直呼其名「Nana（娜娜）」，而且只要外孫女一聲呼喚，外婆隨即就以「Yes, Darling」回覆，並停下手邊一切事情，有求必應。

而夫妻倆有不少恩愛金句，比如「在對的時間找到對的人，愛情就會很簡單！你就不會太強迫，是很輕鬆的一種感情」、「我們的思維及思想都更成熟了，變得沒有那麼幼稚、沒那麼自私，然後也會多包容、體諒對方，我覺得這是我們兩個改變最多的部分」、「若在乎一個人和愛一個人，你希望他去追求自己的夢想，不論他是否賺很多錢，只希望他開心，去做他喜歡做的事」、「（王陽明）我的完整是因為有妳（蔡詩芸）」

事實上，蔡詩芸2021年時曾坦言有計畫與王陽明生第2胎，她打趣說私心希望能再生女孩，但王陽明想要兒子，不過一切順其自然，「如果還能有寶寶就很感激，快樂健康最重要。」兩人向來很保護女兒隱私，不希望女兒曝光，蔡詩芸直言，盼女兒能擁平凡快樂的童年，笑說：「她離我們事業愈遠愈好。」豈料，最近卻傳出感情生變，令人不勝唏噓。