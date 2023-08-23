女星歐陽靖為資深演員譚艾珍的女兒，曾與日籍攝影師小菅亮輔有過一段婚姻，離婚後她便獨自帶著兒子「新醬」和母親定居台南，不時會在社群分享生活近況；日前她發文除分享美食外，也透露自己對於「身材」的看法及過往回憶。

歐陽靖22日在臉書發文分享，自己早上跑完步後去吃了「肉燥飯撒一大堆胡椒粉+鼎邊銼」而即將邁入40歲的她也向自己喊話，要將身心狀態調整好，她透露，當媽後身材一直是鄰居友人關注的焦點，不時就會有人問她「是不是懷第二胎？」讓歐陽靖哭笑不得。

接著，歐陽靖分享自己與體態戰鬥的歷程，她表示，自己兒時非常瘦，但到小學三年級時突然迷上滷肉飯，導致她體重直線飆升，變成全班最胖的女生，國中時二年級身高153公分，體重72公斤，不過高中因憂鬱得了厭食症，當時身高161.5公分的她，體重只有40公斤，這樣的狀態直到她開始跑馬拉松後才健康胖回50公斤。

不過，因為前夫很愛「瘦女生」，所以婚後一直被嫌棄，前夫甚至對她說「再胖就滾」、「妳是豬嗎？」，每天都在嘲諷中度過，之後歐陽靖因為離婚官司等壓力造成代謝症候群，胖回70公斤，看到鏡中臃腫的自己，她也一直哭「3年過去了，我並沒有好好瘦下來，產前的衣服一件都穿不下，所以還是常常被問『妳又懷第二胎了嗎？』，連我媽都笑我胖」。

最後，歐陽靖感謝大家對她體態的關心，坦言「瘦身」對她來說是很大的關卡，她曾因瘦身賠上健康，又在最完美時被重要的人施以精神暴力，所以要滿40歲的她表示，自己不會再去當模特兒「也絕對不想再嫁」，維持運動、健康也不再為了討好別人，雖然很難走出過去的傷痛，但現在就是努力運動、享受美食「要先找到自己的內心平靜，才能改變外在給人的印象」。