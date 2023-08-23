歌唱選秀節目出身的歌手艾成去年8月墜樓身亡，至今滿1年，妻子王瞳仍難走出傷痛，還保留艾成手機號碼，每個月幫他月租費、2天就幫他手機充電，思念艾成的時候會傳訊息給他，王瞳這1年來靠拍戲分散悲傷，同時也要募資120萬，為艾成圓夢發片。

艾成離世1年，王瞳仍難走出傷痛，根據《鏡周刊》報導，王瞳還保留艾成手機號碼，每個月幫他月租費、2天就幫他手機充電，思念艾成的時候會傳訊息給他，王瞳坦言：「最遺憾沒有一起回馬來西亞補辦婚禮」，最後卻是王瞳一個人帶著骨灰到艾成老家。

王瞳這1年來靠拍戲分散悲傷，同時也和張芸京舉辦募款餐會，要籌120萬為艾成圓夢發片，其實艾成離世前一個月，已經錄好了一整張專輯的MV，只是當時預算短缺，現在他們要為艾成圓夢，王瞳說，艾成把賺來的錢全部都投資在麥克風直播器材，自己卻是節儉度日，出門都是一件T恤、牛仔褲。

雖然王瞳已搬回老家，但她卻感嘆：「他走了我已經沒有家的感覺」，在落單的時候會特別過不去，甚至是練團、搬樂器都有艾成一肩扛，如今要自己來，讓王瞳特別孤單。

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