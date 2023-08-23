暑假期間，就是家長們帶著孩子出遊的好時機，趁著假期，在不同城市間留下美好回憶。然而，歡樂的時光總是飛逝，轉眼間即將開學。根據過去的經驗，每次旅行結束返家後，家長最常面對的困擾就是孩子的抗拒，他們總是哭喊著「不想上學！」似乎因為假期玩得太開心，難以轉換心情，那麼該如何解決這個問題呢？

以往的建議主要是調整生活作息、整理學習用品，來建立開學的儀式感。然而近年來，有專家提出了新的方法。他們認為，與其僅僅調整節奏，不如與孩子一同回味旅行的點點滴滴，計畫下一趟旅程。這樣的方法不僅可以幫助孩子逐漸調適，還能激勵他們為了未來的旅行而持續努力。

此外，鼓勵孩子與同學、朋友分享旅行經驗也是一個好方法。尤其是那些難以忘懷的特色美食，更能成為串聯家庭和孩子之間美好記憶的紐帶。透過分享，孩子可以將旅途中的歡樂和趣事與身邊的人分享，同時也能藉此重新體驗當時的喜悅。

在暑假尾聲，為孩子準備一份紀念這次旅程的專屬禮物也是一個好主意！台灣人熟悉的利百代文具不僅是學生們上課的好夥伴，同時也見證台灣小吃逐漸演變成獨特的飲食文化，甚至在國際上嶄露頭角。創意十足的設計團隊，將台灣最經典的小吃文化融入文具領域。經過研究與創意構思，他們最終將國內旅行時最常享受的特色美食印在受歡迎的三角筆桿上，這些小吃包括大家從小吃到大的魯肉飯、豬血糕、小籠包、臭豆腐、肉圓和珍珠奶茶。

圖/利百代提供

將這六款最具代表性的小吃一手掌握，彷彿能將人帶回旅程中的美好時光。不僅外觀有趣，更有助於孩子養成書寫的習慣。三角形的筆桿除了讓孩童握筆更順利，書寫起來也滑順流暢，令人愛不釋手。

這些充滿設計感的鉛筆筆桿不僅有可愛的小吃圖案，還附有清晰的中英文對照，讓家長可以引導孩子從圖像中學習認字，甚至能在遇到外國朋友時展現自信。值得一提的是，利百代更將這款特色鉛筆最大化的體現紀念價值，推出了精心設計且質感出眾的「PP牛皮抽屜盒精選鉛筆組」，一次性包含了六款小吃鉛筆，並附上手冊，上面印有紅燈籠、小吃攤車等經典元素，更特別設計了與小吃相關的有趣詞句，讓家長與孩子能夠透過這種方式回味美好的旅遊回憶。這對於家長來說，也是一種陪伴孩子重溫難忘的美食體驗的方式，讓粉絲和文具愛好者對此驚喜不已，紛紛表示「+1，一定要收藏！」

此外，對於學齡前的小朋友，他們尚未開始上學，但已經開始對書寫有所好奇。因此，利百代特別推出了可愛的「叢林珍珠奶茶學前鉛筆」，將可愛的叢林動物與珍珠奶茶巧妙結合，吸引小朋友的注意力。這款鉛筆的大三角筆桿設計符合幼兒的人體工學，有助於鍛鍊他們的手部肌肉，無論左撇子還是右撇子，都能舒適地握住，讓他們沉浸在書寫的樂趣中。

圖/利百代提供

此外，透過引人注目的「台灣小吃2B鉛筆」，孩子可以在學校或在夏令營中吸引同學們的目光，輕鬆展開話題，分享生活和旅行的有趣經驗。

「PP牛皮抽屜盒精選鉛筆組」目前在官方網站上限量銷售，然而，由於廣受歡迎，詢問和訂購量持續攀升。許多人不僅購買這些鉛筆給自己或自己的孩子使用，還將其作為特別的禮物送給外國朋友。這些充滿台灣特色的設計，以及實用的書寫功能，展現了台灣的軟實力，讓人們對台灣留下深刻的印象。