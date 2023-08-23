58歲的戴姓男子21日面部潮紅地騎在路上，由於酒味太過明顯，戴男馬上遭到員警攔查，沒想到戴男遭攔後，緊張兮兮地問員警「一緊張會不會酒測值也飆高？」讓員警當場傻眼，戴男發現此招無用，又改求情之術，表示「現在過得很艱苦，能不能不要酒測？」最後酒測值為0.38，且戴男也被查出為酒駕累犯，依公共危險罪送辦。

戴姓男子在家嘞了幾罐啤酒後騎車上路，身上的酒味不停的飄散給其他騎士「聞香」，而警方也聞香而來，將戴男攔下。

戴男一被攔下後，馬上緊張地問警方「一緊張會不會酒測值也飆高？」員警哭笑不得的回應「酒測值又不是血壓」，隨後戴男又打悲情牌，表示自己現在生活很苦，能不能不要酒測，員警告知戴男可以向法院申請分期，戴男才甘願酒測。

戴男也被查出非第1次酒駕，而酒測後酒測值為0.38，被警方依公共危險罪送辦。

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