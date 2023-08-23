針對中國大陸在政府經辦的寄宿學校中「強制同化」藏族兒童，美國務卿布林肯於當地時間22日宣布，上述脅迫政策尋求在年輕世代的藏人中間消除西藏獨特的語言、文化和宗教傳統，美國將對參與的中國大陸官員實施簽證限制。美國務院並沒有提供任何官員姓名。

美國之音報導，美國務院發表的布林肯聲明指，按照美國《移民和國籍法》212(a)(3)(C)條款正在採取步驟，對中國大陸官員實施簽證限制，原因是他們捲入在政府經辦的寄宿學校強制同化超過100萬藏族兒童。

布林肯續指，我們敦促北京當局在西藏以及大陸各地其他地區結束脅迫藏族兒童進入政府經辦的寄宿學校，並停止壓迫性的同化政策。我們將繼續與盟友和夥伴合作，凸顯這些行動並推動問責。

美國務院沒有披露受簽證限制的中國大陸官員姓名。針對詢問，一位美國國務院發言人回應說，按照美國法律，個人簽證記錄保密，「我們無法提供誰受到或將受到影響」。

該發言人稱，該政策覆蓋對旨在壓迫中國大陸境內的宗教和精神信仰踐行者、少數民族群體成員、異議人士、人權捍衛者、新聞工作者、勞工組織者、公民社會組織者與和平抗議者的政策或行動負有責任或參與其中的中國大陸和中國共產黨的現任或前任官員。

今年2月，聯合國人權專家表示，針對藏族兒童的寄宿學校系統似乎是一項強制性的大規模計畫，「旨在將藏族同化為占多數的漢族文化」，指這違反了國際人權標準，讓他們「感到非常不安」。