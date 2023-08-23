周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.04點或0.68%，為451.7點。

科技股大漲2%，晶片製造設備相關個股上揚，荷蘭的艾司摩爾(ASML)、ASM國際、貝思半導體(BE Semiconductor)皆上漲在0.7%至3.3%之間。

在巴黎上市的意法半導體也上漲2.5%。

微軟對英國提出收購動視暴雪的新計畫，將要求動視把串流播放權賣給育碧，推進育碧股價大漲8.5%。

繼續提振醫療股的諾和諾德(Novo Nordisk)，週二再漲0.7%，推進該丹麥藥廠成為歐洲市值第二大公司。

隨著金屬價格走高，礦業股上漲1.9%。

歐洲股市八月將迎接今年以來最糟糕的月度。HYCM首席市場分析師Giles Coghlan說，沒有看到任何深度復甦的跡象，因為它是非常疲弱的情緒。中國經濟前景的改善，聯準會和歐洲央行的降息，以及俄羅斯與烏克蘭的停火，才可能使歐洲股市擺脫未來的困境。

在個股表現中，義大利的電信電纜製造商Prysmian上漲4%，該公司此前在德國的3項專案計畫中被獲選為「優先競標者」。

在法巴銀行(BP Paribas)上調評級之後，英國人力招聘公司Hays上漲4.1%。

挪威漁業公司Bakkafrost跌9.7%；該公司警告在愛爾蘭的漁業活動，面臨環境挑戰。