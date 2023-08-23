LIVA Q3D/Q3H內建Intel Pentium /Celeron處理器，並備有32GB/ 64GB/128G eMMC及micro SD擴充卡槽，可擴充容量至128GB，同時搭載802.11ac無線傳輸系統，更支援Intel UHD Graphics達到4K高畫質視覺饗宴。為提升系統穩定性，LIVA Q3系列在僅有滑鼠般大的機身配置散熱風扇，使電腦運作暢行無阻。其中，LIVA Q3D配有HDMI及DP雙輸出功能，使應用場域工作效率更上一層樓；LIVA Q3H則具備HDMI IN與HDMI OUT的功能，成為視訊會議的最佳幫手。

LIVA Q3D/Q3H配置數種連接孔，包含2個USB 3.2 Gen1、1個USB 2.0、1個HDMI、1個Gigabit LAN及1個microSD卡槽，其中LIVA Q3D含有1個DP，而LIVA Q3H則有1個HDMI IN，滿足使用者各種I/O需求。

LIVA Q3系列迷你機身可輕鬆一手掌握，利用VESA掛架將電腦隱藏在顯示器後方，佔用極少的空間就可以隨處進行運算，讓工作場域延伸。不僅如此，透過LIVA Q3D口袋機，使用者可以擴展多重工作空間，如：雙顯示廣告看板與數位點餐菜單，並借助雙顯示實現使用者的想像力，打造更高的生產力，體驗前所未有的工作效能。Q3H則提供另一個選擇，適合多顯示的會議場域需求並支援HDMI-IN以及三種切換形式；可透過自動偵測HDMI連接線插入進行切換、透過外部切換按鈕輕鬆切換，或使用應用程式切換模式等，打造無比出色的多顯示會議體驗，讓會議更加順暢高效，展現專業實力。

為了讓使用者在家也能輕鬆營造舒適的家庭娛樂中心，LIVA Q3系列輕巧機身可鎖在大螢幕背後，不佔空間，維護居家簡潔，更內建高品質的影音功效，使用Intel UHD顯示核心，達到4K的高解析度影音效果，將家庭娛樂系統升至超高畫質。