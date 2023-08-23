●梅西百貨（Macy's）周一重挫14.1%，該連鎖百貨公司表示，上季消費者支出疲弱，且信用卡延遲還款情況開始惡化。該公司並警告一直到關鍵的年底假日購物季，消費者支出都將疲軟乏力。其同業Kohl's Corp大跌10.3%，Nordstrom Inc跌9.8%。

梅西第二財季（截至7月29日）虧損2200萬美元，去年同期為獲利2.75億元。經調整後每股盈餘為0.26美元，優於市場預期的0.13美元。營收年減8.4%，為51.3億美元，高於市場預估的50.9億美元。同店營收年減7.3%，超出市場預期。該公司維持全年營收與獲利預測不變，估營收介於228億～232億美元，經調整後每股盈餘介於2.7～3.2元。

●勞氏（Lowe's）股價收漲3.75%，該家居修繕零售商維持全年財測不變，且其上季每股盈餘為4.56美元，優於分析師預測均值為4.49美元。

●微軟漲0.18%，動視暴雪（Activision Blizzard）漲1.04%。在遭到英國監管機關駁回原案後，微軟就收購動視暴雪提出新方案並做出諸多讓步，包括微軟不會取得動視現有PC和主機遊戲的雲端權利，也不會取得動視未來15年發布之新遊戲的雲端權利。

●Zoom Video收跌2.14%，儘管該遠端視訊會議軟體公司上季財報與本季展望均優於市場預期並上修全年財測，且執行長亦承諾將推出更多AI產品。