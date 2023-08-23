北得拉曼因山毛櫸季節人潮眾多，尖石鄉公所將採接駁措施管制人潮。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

北得拉曼每逢秋冬山毛櫸盛開時，總是湧入大批遊客前來賞景登山，汽車違停不斷造成在地居民諸多困擾，尖石鄉公所與部落會議開過多次座談討論後，今年9月起至11月中旬於假日管制，除了在部落住宿的遊客外，其餘民眾須搭乘接駁車至登山口。鄉長曾國大指出，模式複製霞喀羅接駁的成功經驗，將在首次辦理期間做細部的滾動式調整。

北得拉曼為竹縣在地熱門登山路線，尤其秋冬山更有大批山友前來一睹山毛櫸風采，連帶人潮與違停讓部落居民不勝其擾，過去就有族人提出管制，尖石鄉公所經過多次會議後，正式於今年推出車輛管制，改採接駁方式提供山友便捷的措施。

去年尖石鄉公所在霞喀羅古道推出接駁措施，成效良好，曾國大表示，今年北得拉曼接駁便是複製霞喀羅接駁成功經驗，由公所輔導在地試辦2到3年，在交由在地族人經營。此次管制措施時間點從9月起到11月中旬，每個周末上午7時到下午6時為管制時段，10月起因人潮增多，周五也將管制，一共32個管制天數。

尖石鄉公所表示，轉乘接駁停車空間在新樂葫蘆灣，接駁車次為每小時1個班次，遊客搭乘中巴後會在新樂聯絡道2.8K處管制點換乘9人座小巴，由於管制點之後的路幅較窄，除了接駁車之外，僅有具有通行證的居民及住宿遊客可開車進入。

相關資訊等新竹縣府公告後，公所便會將預約平台掛上公所首頁，預計接駁車來回費用為50元，考量退款不易，採現場收費，民眾除了可上網預約，也可現場等待候補。