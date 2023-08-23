一名網友表示，朋友日前在板橋的全家超商內喝咖啡，對外玻璃窗突碎裂，離開後竟接到超商店員來電，指透過監視器懷疑是朋友打破，查消費報的會員電話才聯繫上，希望朋友能賠償損失，讓他質疑「店家可以擅自查詢消費者電話嗎？」

原PO今（23）日於PTT八卦版指出，日前朋友和家人在板橋全家內用桌喝咖啡，期間對外隔間的玻璃突碎裂，店員緊急疏散客人，朋友和家人也離開。沒多久後，朋友接到超商打來的電話，聲稱看店內監視器，懷疑玻璃是朋友打破，查了消費時所報的會員電話才得以聯繫，要求賠償。

原PO質疑，店家可以擅自查詢消費者電話嗎？有疑慮不是應該報警才能查個人資料嗎？貼文引發網友議論，「第一次聽到這種事耶」、「通常應該要透過警方，不會這樣直接叫你賠償，這算是未審先判了」、「所以我就沒在加那些會員」、「突然破掉，怎麼可以賴在隨便經過的人身上」。

但也有人持反意見，「他有你的資料，當然可以查」、「電話是你們留給全家的會員資料，全家查尋會員資料庫聯絡會員，這樣哪有什麼外洩」、「要看合約內容的用途部分」、「你加入會員時條約有看清楚嗎」。《中時新聞網》已詢問全家便利商店，仍待業者回應。