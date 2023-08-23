台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德的支持度突破4成，遭國民黨主席朱立倫質疑民調不準，基金會董事長游盈隆則回應，全市話比較有利賴清德、國民黨參選人侯友宜，全手機有利民眾黨參選人柯文哲，若採用市話／手機「七三比」的方式，會得到比較接近真實民意的結果。對此，中廣董事長趙少康也揭露了進行民調的秘辛，並喊話「不能只看民調」。

趙少康昨（22）日在網路直播節目《少康上線啦》直言，全世界除了台灣，沒有一個國家的政黨被提名人是靠民調選出，因為民調會有變動與誤差，民進黨總統參選人賴清德在2019年黨內初選、以及前高雄市長韓國瑜，起初支持度都是比總統蔡英文高，但最後還是被蔡給擊敗。

趙少康說，現在的手機民調「更要命」，他解釋，儘管比起市話，手機民調更容易接觸到年輕人，但他們的活動通常較多，能願意回答問題、成功訪問的人很少；有例如正在忙著吃飯或遊樂等，有次《蓋洛普》進行手機民調，竟「一通也沒成功」，因此還是要加權。

趙少康指出，由於失敗率很高，假設若要做300份手機民調，可能要花10天才能完成，並且撥打上萬通電話，成本貴很多，「我可能要花60萬做」。