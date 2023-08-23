蘋果預計在9月的發表會上公布一系列iPhone 15新機，如今卻傳出最高階的iPhone 15 Ultra可能會延後一個月上市，主要原因在於影像感測器Sony供貨不及，導致無法與其他新機同一時間開賣。

綜合外媒報導，有傳言指出，iPhone的Pro Max機型將改名為Ultra但官方並未證實此事，然而，這並不是蘋果第一次出現出貨不一的狀況，iPhone XR在iPhone XS之後出貨，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max比其他款慢，iPhone 14 Plus的出貨時間也比iPhone 14晚。

目前傳聞指出，iPhone 15 Pro Max是新系列中唯一搭載潛望式變焦鏡頭的機型，預料是相當有感的升級，iPhone 15和iPhone 15 Plus則預計包含超廣角和廣角鏡頭，但不包括長焦望遠鏡頭。

根據多方的消息推測，蘋果發表會預計在美國時間9月12日或13日登場，預購時間從15日開始，並在9月22日發貨正式上市，本周有爆料則指出，iPhone 15和iPhone 15 Plus將有6種顏色供消費者選擇，其中玫瑰金與橙色會是新色。