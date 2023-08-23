金門1名40歲的業務人員，因工作需要，因此長期品嘗金門特產高粱酒，沒想到年初時出現走路臀部及髖部痠痛，某個姿勢髖關節還會卡住及跛行的症狀，於是跨海求助活力得中山脊椎外科醫院，經院長楊椒喬診斷，發現男子「雙側髖關節股骨頭缺血性壞死」。楊椒喬建議男子利用水介質震波治療，改善局部血流供應，延緩骨壞死速度，並緩解痠痛。

男子長期喝高粱酒，日積月累下來竟默默形成疾病，男子在今年年初時發現走路臀部及髖部痠痛，某個姿勢髖關節還會卡住及跛行的症狀，對於行動造成相當大的困擾，於是跨海求助活力得中山脊椎外科醫院，才發現是「雙側髖關節股骨頭缺血性壞死」。

楊椒喬表示，若對於症狀置之不理，身體負重會讓股骨頭塌陷情形逐漸嚴重，因此症狀會逐漸嚴重，無法長距離行走，對穿鞋子或蹲下等日常動作感到困難，甚至疼痛到無法行走，且已無法靠藥物或減少活動來緩解症狀。

楊椒喬說明，當壞死的股骨頭塌陷造成關節面破壞時，一般以執行人工關節置換手術為主，但對年輕人來說卻是不得已為之的選擇。因人工關節使用年限大約為20年左右，未來勢必須再次面對人工關節重置手術，而再次手術對周邊組織將破壞更甚。此外，術後活動能量也需調整，已不能與術前活動量相提並論，因此建議男子使用水介質震波治療。

楊椒喬院長提醒，股骨頭壞死的原因分別有，外傷性及非外傷性，如類固醇的使用、過量飲酒所致。另外，有原發性因素，部分研究顯示是與基因有關。因此高粱酒雖美味，但過量飲酒為引起股骨頭缺性壞死風險因子，飲酒均應酌量而為。

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