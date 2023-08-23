簡言之，在VMware雲端基礎設施上，搭配輝達人工智慧軟體和加速運算晶片，協助數十萬家企業為生成式AI時代做好準備。

輝達執行長黃仁勳表示，與VMware的擴大合作將為金融服務、醫療保健、製造等領域數十萬客戶，提供他們所需的全端軟體和運算，釋放生成式人工智慧的潛力。

VMware執行長Raghu Raghuram指出，生成式人工智慧和多雲環境是完美的結合。能夠將企業資料存在客戶的資料中心、邊緣設備和雲端中。與NVIDIA合作，我們將使企業能夠放心地在其資料附近運行生成式人工智慧工作，同時兼具企業級資料隱私、安全和可控性。

VMware Private AI Foundation with NVIDIA率先採用NVIDIA L40S GPU提供增強企業大型語言模型定制和推論工作負載的系統。值得留意的是與NVIDIA A100 Tensor Core GPU 相比，NVIDIA L40S GPU的生成式人工智慧推理效能提高了1.2倍，訓練性能提高了1.7倍。

黃仁勳指出，世界各地的企業都在競相將生成式人工智慧與其業務整合。該平台也預計在2024年初正式上市。