高雄市苓雅區一棟大樓去年5月發生一起命案，何姓男子不滿37歲的吳姓男子出現在前妻姚女的家中，情緒失控下，持刀追殺狂捅131刀、還用繩索將他吊掛勒斃，事後逃至鼓山車站躲藏落網。一審依殺人罪判他無期徒刑、遞奪公權終身，可上訴。今日二審維持原判。

去年5月，死者吳姓男子身中多刀陳屍浴室內，警方事後查出，何姓男子先與前妻姚女於通訊軟體中發生爭吵，隨後到苓雅區林森二路大樓找人，未料使用備用鑰匙一開門，就發現不認識的吳姓死者在內，過程中，何男憤怒中隨手抓起一旁的刀朝死者揮去，死者當場遭亂刀砍中多處要害。

何男犯案後，將2把沾滿乾涸血跡的凶刀丟在機車置物箱後、逃亡至路竹車站，再南下至鼓山車站，藏匿在車站電梯上方、僅能容一人藏身的狹小維修空間。

地檢署相驗屍體、解剖報告書指出，吳男頭、頸、軀幹、四肢共131處有穿刺和切割傷，深達肺、肝、腎、胰臟、腸繫膜，造成左側血胸、氣胸，瀕死前又遭吊繩吊掛於門把、窒息而死。

一審高雄地院認為，何男與姚女過往就有感情、房產分配、子女監護的糾紛，加上何男不滿吳男介入婚姻，在憤怒、不滿之負面情緒交互作用下臨時起意殺人。若有完善的教化處遇與適當之治療，應能提高其改善機會，難以認定何男已達完全泯滅良心、罪無可逭、惡性達求其生而不可得的程度，最後依殺人罪判他無期徒刑、遞奪公權終身，可上訴。今二審高分院宣判，駁回他的上訴，維持原判決。