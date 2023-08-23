李玟生前控訴遭《中國好聲音》羞辱的錄音檔流出，引發外界嘩然，柳姓女副導更成為眾矢之的，好友甄妮昨(22日)直接控訴：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版」，稍早，她再次不捨發文，字字句句透露出對李玟的不捨之情。

甄妮稍早發文表示：「毎看一次我痛一次，每聽一聲我哭一聲，若被殘之人是你，你會如何」，不難看出所指的是李玟生前遭羞辱，而網上瘋傳的影片及錄音檔，她坦言反覆觀看及聆聽後，心中怒火又再次沸騰，更撂下狠話：「要她陪葬」。對於當時在現場的導師，許多人未即時伸出援手幫忙，讓她怒斥：「會唱歌的大有人在，會演戲的大有人在，有心有肺的寥寥無幾」。

甄妮反覆觀看李玟生前遭羞辱的影片，心中怒火再次沸騰。（圖／甄妮臉書）

甄妮表示李玟生前在節目上受到屈辱，卻始終沒有告知她真相，不難看出是怕她擔心，讓她揚言得為李玟這個善良的人討回公道，接著向所有酸民喊話：「不必論我好壞，起碼我知道自己現在應該做什麼」，強調不會在意任何評論，畢竟事實勝於雄辯。

甄妮嘲諷那英姐妹挺能混的。（圖／甄妮臉書）

甄妮昨(22日)PO文直接點名那英，指出多年前在廣州演唱會後，有一個姓那在酒吧唱歌的年輕女生，跑來面前自我介紹，還自稱是末代格格，而當時跟在旁邊的是有點勢力的江湖大哥，讓她忍不住嘲諷：「不知道是不是這個那英，真是祖上有德，姐妹倆挺能混的」，接著又點名那英、那辛、謝霆鋒以及王菲都是資本商，「只要是死黨酬勞就隨便給。她們天天混的，有沒有資格導師重要嗎」。