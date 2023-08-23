🇬🇷 #Greece on Tuesday was battling a growing wildfire front that killed two and forced widespread evacuations in the second deadly wave of #wildfires in a month. @emeraldmaxwell has the details. pic.twitter.com/eE9rzg0Vs8 — FRANCE 24 English (@France24_en) August 22, 2023

Bodies of 18 people have been found in area struck by a major wildfire in Greece.



Authorities were examining the possibility that the casualties were migrants who had entered the country from the nearby border with Turkey



Read more: https://t.co/Iprad1aMwz pic.twitter.com/kkxrUHFJ48 — Sky News (@SkyNews) August 22, 2023

Frantic rescue.@AFP's Angelos Tzortzinis photographs volunteers rescuing sheep from a burning farm during a wildfire in the village of Chasia, near Athens pic.twitter.com/3yF7wHVg27 — AFP News Agency (@AFP) August 23, 2023

希臘首都雅典（Athens）外圍地區，今天有數千人接到疏散命令，目前消防隊正與各地蔓延的野火對抗，火災已造成20人死亡。

希臘民防部門下令疏散雅典西北的阿諾利奧西亞（Ano Liosia），當地人口超過2萬5000，法新社記者在鄰近的菲里（Fyli）社區看到房屋起火。

消防部門表示，處於狂風和高達攝氏41度的危險天氣，過去24小時內突發60多起火災，已有6個國家通過歐盟民防機制提供協助。

消防部門發言人阿圖皮奧斯（Yiannis Artopios）對希臘國營電視台ERT TV表示：「這種情況前所未見，天氣條件極端。」他補充說，今天的火災在很短時間內「變得十分嚴峻」 。

當地的野火正在帕尼薩山（Mount Parnitha）低處山坡肆虐，這是與雅典接壤的最大森林區，已發生多次大火。

至於另一場大火仍在雅典西部阿斯普羅皮戈斯（Aspropyrgos）工業區內一個垃圾掩埋場燃燒，讓此區籠罩在有毒的黑霧之中。

根據雅典國家天文台的報告，8月19日至21日3天之內，有超過4萬公頃土地遭大火焚毀。

今天稍早，有18名疑似移民被發現死於亞歷山德魯波利斯市（Alexandroupolis）北部鄰土耳其邊境附近的一場森林火災中。1名警官表示，死者中有2名是兒童。

希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）對此表示深切哀悼。她在聲明中表示：「我們必須緊急採取有效措施，確保這種嚴峻現實不會成為新常態。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120823