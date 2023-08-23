波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天證實，俄羅斯已開始將一些短程核武運往鄰國白俄羅斯，他稱此舉將改變區域和整個北約的安全架構。

美聯社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上月表示，俄國在3月宣布這項計畫後，已開始運送部分戰術核武到白俄。但美國和北大西洋公約組織（NATO）尚未證實此事。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）譴責俄羅斯發表的言論「危險且魯莽」，但7月又表示北約並未看到俄國的核武態勢有任何改變。

戰術核武是用在戰場上，但和安裝在遠程飛彈上、許多威力更為強大的核彈頭相比，戰術核武的射程較短且為低當量。俄羅斯表示，將持續控制運往白俄羅斯的物資。

俄羅斯與白俄羅斯官員表示，這些戰術核彈頭可由白俄的蘇愷-25（Su-25）戰機掛載，或安裝在「伊斯坎德」（Iskander）戰術彈道飛彈上。

波蘭總統杜達在與來訪的葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）共同召開的記者會上發表上述評論。

杜達說：「我剛告訴德索沙，有關俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布將把該國戰術核武送到白俄羅斯境內的實施情況。事實上，這個過程正在發生，而我們正眼睜睜地目睹。」

杜達並未透露細節，但稱那正以一種「明顯的方式改變我們所處歐洲地區的安全架構」。

他說：「那正在改變我們鄰近地區的安全架構，也同時改變了北約東翼防線。因此，事實上這正在改變整個聯盟的現況。」

魯卡申柯表示，白俄羅斯讓俄羅斯核武放在境內，是為了抵禦北約成員國波蘭的入侵，但波蘭並未發出這類威脅。波蘭正向鄰國烏克蘭提供軍事、人道主義和政治上的支持，以協助烏克蘭抵禦俄國入侵，並加入國際制裁雙俄的行列。

杜達也對美國國務院最近批准出售96架AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機給波蘭感到欣慰，那將極大化地增強波蘭和北約的國防潛力，也是美國與波蘭間特殊關係的象徵。

德索沙承諾將繼續支持烏克蘭抵禦俄國和該地區其他國家，並表示歐洲東部邊境局勢，對葡國和其鄰國來說同樣重要。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120823