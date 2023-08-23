台南有國中校園傳出學生遭自稱「東灣公司」同校學生霸凌，永康分局接獲學生家長報案，查出由19歲蘇姓男子與36歲杜姓女子為首的犯罪集團在校園吸納成員，昨天緝獲蘇、杜2嫌及傳喚旗下幫眾等8人到案，全案依組織犯罪條例、恐嚇、妨害自由等移送台南地檢署及台南地方法院審理。

據了解，蘇嫌與杜女共組「東灣公司」暴力犯罪集團成立約1年，其中杜女的女兒就是該所國中的學生，認蘇男為乾哥哥，蘇男過去也是該校的校友，高職休學後無所事事，準備要當兵，杜女與蘇男被逮回後都坦承犯行，並宣稱「要解散公司」。

警方指出，報案人是學生家長，指稱小孩在校遭「東灣公司」的蘇姓主嫌與杜姓犯嫌及旗下幫眾等人恐嚇，有學生單純只是被該公司成員看不爽，就在放學後遭幫派成員包圍教訓，杜女的女兒在學校若看誰不爽，也會跟乾哥哥抱怨，蘇嫌就撂人「處理」。

警方調查，「東灣公司」規定幫內成員每月需上繳200至500元予該公司，是另類保護費，成員都是國中生，有會員樂得背後有人撐腰，若遇與其他同學有嫌隙，「東灣公司」就會糾眾圍堵被害人恐嚇「再這樣就挖出你眼睛」，成員也會在校內強迫同學加入，被害人往往見對方人多勢眾，不敢反抗，但也有成員被迫加入，雖萌生退出公司念頭，卻不敢吭聲。

永康分局獲報即成立專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。經多日蒐證，昨日上午兵分多路緝獲蘇、杜2嫌及傳喚旗下幫眾等共計8人到案，一舉瓦解該犯罪集團。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。