曾以「風飛沙」、「海海人生」等歌曲走紅的台語歌壇「大姐大」陳盈潔，被控教唆大姐以妹妹名義簽發本票向邱姓友人借款，最高法院今年7月駁回陳盈潔上訴，依《教唆偽造有價證券罪》判刑3年2月，沒收犯罪所得43萬200元確定。陳盈潔今早8時40分於親友、經紀人、音樂製作人許常德陪同下前往台北地檢署報到執行。家屬透露，陳盈潔患有中度阿茲海默症等慢性疾病，生活無法自理，之後將聲請保外就醫。

陳盈潔日前曾以身體健康不佳為由，向北檢聲請暫緩執行，但遭北檢駁回。

胞姊陳乃嘉、音樂人許常德今一早隨行陪同，許也對記者說，「陳盈潔搭乘的車子都是嘔吐物，也相信一定會有人好好照顧陳盈潔；如果陳盈潔之後還有機會賺錢，一定把錢歸還債務人。」

另，當陳盈潔弟弟被記者問及姊姊如今身體狀況時，他則回應「姊姊身患中度阿茲海默症、高血壓、糖尿病，生活無法自理」。針對是否判執行科檢察官能暫緩執行，他表示，「要看檢察官怎麼裁示，陳盈潔已有聲請保外就醫。」

現年69歲的陳盈潔，2011年以「在廈門從事演藝事業」為由向邱男商借200萬元，後來再加借280萬元，邱希望能有人作保。陳女就和姊姊陳乃嘉討論後，以妹妹陳郁心名義於本票上簽字，邱事後追債，發現陳盈潔教唆偽造本票，憤而提告。

陳乃嘉2015年遭法院判刑1年7月，緩刑3年確定。檢方認定陳盈潔教唆陳乃嘉犯罪，2人為共犯，依《偽造有價證券罪》起訴她，一審判處陳女徒刑3年2月，但台灣高等法院改判無罪遭撤銷；高院更一審改判1年8月，緩刑4年，最高法院又撤銷發回更審。

高院更二審審理時，陳盈潔辯稱並無教唆姊姊偽造，但法官依據證人證述、相關事證，不採信陳盈潔說法，判刑3年2月，並認定陳盈潔因本案獲取110萬元犯罪所得，扣除已返還66萬9800元，餘額43萬200元應予沒收。陳再上訴遭最高法院駁回，全案定讞。