社交媒體平台X上，中國大陸外交部發言人華春瑩貼出了一張會場的照片。照片中沒有習近平的身影，但華春瑩還是在配圖文字中稱「習近平主席在2023年金磚工商論壇閉幕儀式上發表了講話。」（華春瑩社交媒體平台X貼文截圖）

據美國之音報導，中國大陸領導人習近平抵達南非出席金磚（BRICS）峰會，卻在周二（8月22日）意外地缺席了一場金磚國家領導人共同參加的論壇，改由商務部長代替發言。大陸官媒對此未做任何解釋，這也引發中國大陸問題專家好奇，「習近平去哪兒了？」

習近平於當地時間周一晚間抵達南非約翰尼斯堡進行國事訪問，並出席金磚國家領導人第15次會晤。這是習近平自訪問俄羅斯後，今年第二次踏出國門。

周二稍早時，習近平會見了南非總統拉馬福薩。根據中國大陸官媒新華社報導，拉馬福薩會後向習近平授予「南非勳章」，這是南非授予重要友好國家元首的最高級別勳章和最高榮譽。

報導稱，習近平原定於當天晚些時候出席金磚峰會的工商論壇並發表講話，但卻意外地沒有出現在會場。中國大陸商務部長王文濤代替習近平在論壇上宣讀了他的發言稿。

在講話中，習近平透過王文濤表示，「中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。」他還不點名地批評了美國拜登政府將世界分為民主與威權兩個陣營的說法。

習近平透過王文濤說，「蓄意鼓譟所謂『民主和威權』、『自由和專制』的二元對立，只能造成世界割裂、文明衝突。」他還稱，以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正在從根本上改變世界版圖。

報導稱，中國大陸官方尚未對習近平的缺席該論壇給出任何解釋。中國大陸的官媒在報導時，甚至完全沒有提及王文濤代替習近平講話這一點。

在前身為推特的社交媒體平台X上，中國大陸外交部發言人華春瑩貼出了一張會場的照片。照片中沒有習近平的身影，但華春瑩還是在配圖文字中稱「習近平主席在2023年金磚工商論壇閉幕儀式上發表了講話。」

習近平的消失和中國大陸官方對這一事實的忽略，引起了不少「中國問題」研究者的好奇。報導引述多位「中國問題」專家在推特上的評論：

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）推特發文，「這非常奇怪。華春瑩說習近平『發表了』講話，但習近平卻缺席了會議。商務部長王文濤替習近平講了話。請注意，這張照片是從很後面拍的，也沒有習近平在裡面。」

美國德國馬歇爾基金會印太項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）問道：「習近平沒能出現在金磚工商論壇上，是否有什麼不對勁？」

「中國問題」專家利明璋（Bill Bishop）也表示：「看起來不對勁。」

非營利機構太平洋協會（The Pacific Council）成員喬．莫斯切拉（Joe Moschella）開玩笑地說道：「和秦剛的男生之旅。」

中國大陸前外交部長秦剛6月底突然從公眾的視野中消失。上個月，他被正式免去了外交部長的職務，但北京方面沒有給出任何解釋。秦剛至今還沒有公開現身。

約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽（Ho-fung Hung）寫道：「如今，奇怪的事情發生卻沒有解釋已經是常態了。」

美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）高級研究員娜德基．羅蘭（Nadège Rolland）表示：「新熱搜話題 ＃習近平在哪裡。」

報導稱，根據今年金磚峰會的日程表，習近平預計當地時間周三還將參加會議並發表講話。

金磚五國（BRICS）由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非組成。這五個國家擁有世界財富的四分之一。中國大陸駐南非大使陳曉東上周曾表示，金磚國家已成為全球新興市場和發展中國家合作的重要平台，「日益成為捍衛國際公平正義的中堅力量。」