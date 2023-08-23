東部海面出現有如蕈菇狀的雲朵，隨著太陽下山還呈現各種色彩，台東氣象站表示這是氣候不穩才會出現的砧狀雲。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東近日白天炎熱，午後氣候常常不穩定，昨天海邊突然出現有如爆炸後蕈狀的雲朵，從海平面直升而起，愈晚雲朵愈大，有民眾驚呼好美！也有人說怎麼很像核彈爆炸後的蕈菇。台東氣象站表示，這不常見，砧狀雲通常在不穩定的氣候才會出現。

台東氣象站說明，這應是典型的積雨雲，在夏天會因熱對流發展旺盛，上升到對流層頂部，上升氣流受到阻礙無法繼續往上後，會放射狀水平擴散，因此形成「雲頂的砧狀雲」。尤其在悶熱的下午，雲層內有旺盛上升氣流，不到10分鐘就可使雲柱伸展至6000公尺的高空，有時伴隨閃電與與打雷聲，接著就下起滂沱大雨。

台東地區這幾天白天雖然炎熱，但下午天氣並不穩定，經常有對流雨，東邊的海平面，傍晚出現了蕈菇狀的雲朵，貌似白雲從海上聳立而起，而頂層的雲層就像菇類一般，愈來愈往旁邊擴散，隨著愈來愈接近晚上，太陽逐漸下山時分，陽光折射，這片特別的雲朵呈現出金黃及火紅的色彩。