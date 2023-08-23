桃園市八德區介壽路一段上日前發生一起行車糾紛，後來卻越演越烈，變成暴力砸車毆人事件，直接在馬路上拿安全帽開砸。對此八德警分局回應，獲報後已將相關人帶返所內偵辦，全案訊後依傷害及毀損罪移送桃園地檢偵辦。

民眾將現場經過錄下，可見1輛紅色小客車車頭朝向路邊店家，橫在馬路中間，身穿橘色衣服的男子，把手伸入窗戶內拉住駕駛，並作勢要打開車門，下一秒車門便被打開，橘衣男直接將車門用力折向車頭。

橘衣男子隨後朝駕駛大聲嚷嚷「給我下來！」開始徒手毆打駕駛。行經附近的民眾看傻眼紛紛閃避，影片還錄下女子直呼「我好害怕」。

大安所副所長林嘉衡受訪表示，鄭姓男子駕駛紅色自小客車與楊姓男子駕駛的休旅車，於22日17時在介壽路一段419號發生行車糾紛，雙方追至對面408號後，楊男與同車的陳男持安全帽毀損鄭男的車輛，並毆打鄭男造成左手臂及左膝受傷。

林嘉衡說，分局獲報後立即趕至現場，先將鄭男送醫，並帶相關人返回所偵辦，全案訊後依傷害及毀損罪移送桃園地檢偵辦。警方也呼籲，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於維護社會治安責無旁貸，未來仍將持續嚴正執法。