日本桌球天后福原愛與江宏傑離婚官司纏鬥至今，日前江宏傑更大動作飛往日本，召開國際記者會呼籲前妻福原愛尊重法院判決，8月2日福原愛遭強制執行，隔日她提出抗告，不過福原愛因住所不明，因此儘管被判強制執行也找不到人。昨(22)日是一年一度的七夕，江宏傑曬出「雙人合照」透露近日心境。

前桌球國手江宏傑目前仍效力合作金庫商業銀行桌球，近年因為俊秀外貌跨足演藝圈，甚至與友人合資，去年在北市南港區開設桌球館，而他在2017年簽約華研國際，正式進入演藝圈，更接下《全明星運動會》紅隊領隊一職，而且連著4季出馬，事業可說是蒸蒸日上，但近日因為前妻福原愛的官司引起軒然大波而心力交瘁。

不過，江宏傑於七夕當天暫時拋開離婚紛擾，改揪好友施名帥過節，也不忘祝賀粉絲情人節快樂，並曬出兩人合照表示：「工作收到巧克力，大家情人節快樂。」施名帥則是虧起江宏傑：「吃的是寂寞。」底下粉絲看到江宏傑與施名帥的合照，不忘幽默回應：「以為你們是CP。」

事實上，福原愛目前持續神隱中，江宏傑律師表示她前陣子常去新加坡，表示常看到福原愛只利用微博發表動態和聲明，推測福原愛未來的重心將是新加坡或大陸。