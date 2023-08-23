小帥（化名）與小美（化名）原為男女朋友關係，兩人分手後，小帥要求小美返回交往時開銷96萬元，但小美竟因為無力返還，竟誣告曾在未成年時被小帥性侵，還被拍不雅照恐嚇交付96萬費用，但檢察官調查後，認為小帥犯罪嫌疑不足不起訴處分，小美則因誣告罪嫌被判處有期徒刑4個月。

小帥與小美交往多年後於2018年分手，為此小帥要求小美返還多年來交往的費用96萬元，但小美無力返還，小帥便在2021年持小美簽屬的簡易借據，向新竹地方法院聲請核發支付命令，種下小美報復的種子。

心生不滿的小美聲稱在2015年，小帥趁著她媽媽不在家時，性侵她得逞，還拍下不雅照不時強迫她發生關係，還恐嚇她支付96萬生活費，並在2018年簽立簡易借據給小帥。

小帥則表示自己當初跟小美的媽媽交往，2015年分手後，隔年跟小美交往成為男女朋友，並對外宣稱是父女關係，兩人直到小美高二下學期才上床，直到2018年正式分手，拍下的親密照都是女方知情的情況，從來沒有拿性愛影像威脅。

法官檢視小帥與小美過去的對話紀錄及照片，發現兩人之間對話親密，互稱「親愛的」、「寶貝」，足見兩人關係甚密，且小帥陪小美去墮胎時，兩人還拍下狀似親密的嬉鬧照片，且墮胎時間點與小美聲稱遭性侵的時間點間隔不遠，足見小美說詞不合理。

法院在審理時，小美供稱是身邊朋友建議他提告，她才鼓起勇氣提告，但法官詢問該朋友姓名時，小美卻沉默未答。且小美應至少於2021年委任律師提出支付命令異議時，即可提出告訴，然卻反常調解不成立後，才提出性侵告訴，顯然不符常理。

綜合小美提告的時點、動機，法官認為小美顯然未曾遭小帥強制性交、妨害性自主、恐嚇取財，但小美僅因兩人事後發生金錢糾紛，心生不快，而虛捏事實對小帥提出刑事告訴，虛耗偵查資源，所為甚有不該，應予非難，最終判處有期徒刑4個月，小帥則因犯罪嫌疑不足不起訴處分。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。