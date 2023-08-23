七夕情人節剛過，不少人都曬出象徵愛情的玫瑰花，伊能靜也收到老公秦昊送的巨大花束，但她收到第一反應竟是：「忽然對我好 有問題」，嗆老公「還是撞腦袋了」，秦昊被惹怒說：「不送挑理，送了也挑事」，夫妻戰火一觸即發，不過最後結局卻是神展開。

伊能靜昨（22日）在微博曬出和秦昊對話紀錄，秦昊問「花收到了嗎？」表示他訂的花預計7點送到，逗得伊能靜開心問：「給我嗎？」秦昊還霸氣說：「是啊～那給誰」，伊能靜下秒卻說：「忽然對我好 有問題」，嗆老公「還是撞腦袋了」，秦昊被惹怒說：「不送挑理，送了也挑事」。

當伊能靜收到巨大粉紅玫瑰花束時，她開心直呼：「哈哈哈哈 好開心啊！」喜悅之情全都露，網友也紛紛留言：「送的豈只是花，那是你最愛的儀式感」、「明明心裡開心死了」、「好接地氣的對話」、「幸福幸福」。

伊能靜2015年與小10歲大陸演員秦昊結婚，育有一女，夫妻過去大方在真人秀、綜藝節目合體，秦昊曾分享夫妻相處，認為兩人能牽手走到現在「肯定是要有愛，但愛不意味是依附，不意味是乞討」，彼此的相處默契就是彼此都「做自己」，不只是一起走到老的伴侶，也是生活上的好戰友。