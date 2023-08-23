繼義大利觀光區傳出對消費者敲竹槓之後，法國南部緊鄰地中海的豪華度假勝地聖托倍（Saint-Tropez），也爆出對遊客大小眼、只接大客戶的情況，當地餐廳的慣常作法是，稱一桌低消17萬元，讓遊客知難而退，還有消費者在給了1.7萬的小費後被憤怒的服務生追到停車場。

英國《衛報》（The Guardian）引述法國《尼斯早報》（Nice Matin）報導，南法豪華度假漁村聖托倍傳出，部分餐廳會在顧客訂位時先查看顧客過去的消費紀錄，如果過去的用餐金額不夠大，餐廳便拒絕讓顧客訂位。

一名餐廳接待人員透露：「簡單來說，你是大客戶還是小魚？」另一名當地消費者表示：「如果你屬於後者，你會被告知9月初之後才有位。」

一名消費者說，當地餐廳在訂位時愈來愈常見的回應方式是：「有喔，但我們一桌低消5000歐元（約新台幣17.3萬元），可以嗎？」也有消費者被告知每人低消1500歐元（約新台幣5.2萬元）。

消費者也被要求高額小費，例如一名有錢的義大利顧客近日被憤怒的服務生追進停車場，因為他只給500歐元（約新台幣1.73萬元）小費，相當於他當日消費的10％，而不是20％。

報導指出，在法國給小費並非必要，因為餐廳帳單中已包含服務費。

針對當地餐廳一連串大小眼、坑殺消費者的行徑，聖托倍市長西里（Sylvie Siri）表示「極度震驚」，痛批這些「令人厭惡的行徑」正在「毀掉小鎮的形象」。

她表示近期將與餐廳業者會面，提醒他們的責任，同時警告那些進行勒索、組織敲詐，以及可能在未經同意、完全無視隱私法律的情況下蒐集數據的餐廳，可能會被吊銷深夜營業許可。