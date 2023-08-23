民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲今年五月在金門迎城隍慶典，獨缺國民黨總統參選人侯友宜；當時更傳出廟方有邀請侯友宜，但侯未回應。而侯友宜這趟金門行特別排入浯島城隍廟行程，23日上午參加八二三紀念活動前，先趕往前往參拜，而廟方也還原當時誤會，強調當時所有總統候選人都沒有邀請，純屬誤會。 侯友宜則向城隍爺祈福，這一塊土地的所有的人都能夠平安，讓下一代子孫能夠永續安定，在寶島繼續生存。

當時賴、柯同時造訪金門，全都是總統選舉大熱門，金門「迎城隍」缺少侯友宜的「三缺一」更添話題，當時有媒體稱，「浯島城隍廟主委楊耀芸表示，廟方也有邀請新北市長侯友宜蒞臨參加，但未獲回應」，因此引發外界對於侯幕僚處理細節似乎過於輕忽的質疑。

侯友宜今一早在前金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、新北市議員林金結等人的陪同下，前往浯島城隍廟參拜，但未見廟方主委楊耀芸身影，改由總幹事張克全出面迎接。張事後受訪還原當時「邀約誤會」，稱當時所有黨派候選人廟方都沒有邀請，賴清德是透過民進黨部得知消息；柯文哲則應該是透過縣府，「我們廟方也不能將主動前來參加的人拒之門外，但絕無邀請侯友宜被輕忽一事，都是誤會。」

侯友宜參拜完後在廟前致詞，表示，浯島城隍廟可以說是金門最重要的宗教信仰之一。每次到城隍爺廟拜拜，心裡有很多的感觸。因為他以前的工作就像城隍爺的指示一樣，為了事情勇往直前，該除惡就除惡，城隍爺也是他當年當警察時，辦案的過程若碰到不順遂，都是讓城隍爺給他多加把勁，讓被害者得以伸冤，讓加害者擔負法律責任。

侯接著說，2024年國家來說是非常重要的關鍵一年。這是一個選擇，選擇國家如何再出發的最重要的一年。他身為一個總統候選人，能夠為人民解決現在面臨的困境。傾聽人民在社會、內政、經濟的聲音。

侯說，面對國家安全，他有責任來守護，讓兩岸的和平從金門開始。在台灣寶島，大家一起並肩作戰，所以他昨天發表了兩岸經貿示範區。這個示範區最主要建構於兩岸和平的穩定。所以身為未來國家安全的守護者，一定要讓台海安定，金門大發展、台灣安全，人民就會放心。所以在跟城隍爺拜拜的過程當中，祈願城隍爺不但要庇佑金門也要庇佑整個台灣。

侯說，他祈願這一塊土地的所有的人都能夠平安，讓我們下一代子孫能夠永續安定，在寶島繼續生存。也祝福金門風調雨順、國泰民安，「金門以前是前哨站，在未來還是經濟的前哨站，讓我們用經濟建構兩岸和平的開始。」

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