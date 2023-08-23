據法國廣播電台報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）當地時間周二表示，美方看到中國大陸近來在報告青年失業率和其他經濟數據時降低了公開性和透明度，同時阻止公司發布有關「中國經濟的得失」的訊息。他呼籲中方提高有關中國大陸經濟狀況的透明度。

蘇利文在華盛頓向媒體表示，「我們認為，這些都不是負責任的措施、為了全球信心、可預測性和世界其他國家作出正確經濟決策的能力，中國在公佈數據時保持一定的透明度非常重要。」

蘇利文指出，白宮在最近幾個月裡看到中國大陸經濟「記錄基本情況的透明度和公開性水平下降」，以及打壓那些「向世界提供有關中國經濟的基本訊息」的公司。他的這些評論是在美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）即將訪華的消息傳出數小時後發表的。屆時，雷蒙多將成為近幾個月來第三位訪問北京的拜登政府閣員。

蘇利文表示，雷蒙多訪華將傳達這樣的訊息：「美國並不尋求與中國脫鉤，而是專註於『保護我們的國家安全，確保與我們的盟友和夥伴一起建立有韌性的供應鏈』，同時繼續美中的經濟關係和貿易關係。」

蘇利文22日還正式宣佈拜登總統9月將前往印度參加二十國集團（G20）新德里峰會。他表示，拜登將把精力集中在讓美國和志同道合的國家為世界其他地區，尤其是「全球南方」，即新興市場和發展中國家提供更多經濟支持上，主要通過國際貨幣基金組織和世界銀行。

蘇利文表示，「我們清楚地聽到，面對各國面臨的多重挑戰，他們希望我們加大支持力度。因此，在我們繼續為烏克蘭提供關鍵支持的同時，我們也將為世界其他地區提供支持」。他補充說，「鑒於需求的規模，以及坦率地說通過『一帶一路』倡議進行的強制性和不可持續的貸款規模，我們需要確保為各國面臨的挑戰提供高標準的槓桿解決方案。」

蘇利文指出，拜登向美國國會提交的最新補充預算申請中要求為國際金融機構提供更多資金。據他估計，美方的承諾將通過國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行為中等收入國家帶來500億美元的貸款，但如果其他盟國和合作夥伴也參與進來，這一數字將上升到2000億美元。

蘇利文表示，他並不認為這些措施是為了對抗金磚國家為世界制定自己的經濟模式而不斷推動的努力，並否認華盛頓將該集團視為「地緣政治對手」。他指出，「就目前的態勢而言，這是一個非常多樣化的國家集團……在印度-太平洋、烏克蘭等一系列關鍵問題上存在意見分歧。」

蘇利文承認中國大陸是世界銀行和國際貨幣基金組織的主要股東，但這並不妨礙它們為中低收入國家提供援助。他說，「這是為了實現高標準、透明、可持續融資的積極願景」。

就烏克蘭戰場局勢，蘇利文強調，「我們一直很明確，這個戰場非常動態……雙方在很長的前線的多個地點進行進攻和防守」，「我們看到烏克蘭繼續有條不紊地奪回領土」。他表示，美國認為烏克蘭衝突並未陷入僵局。