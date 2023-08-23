小孟老師在臉書上分享能旺夫又旺財的前3名星座女，依序是獅子女、摩羯女、處女女，她們雖然脾氣差，但是娶到簡直賺到，不僅能幫助先生在事業上賺大錢，更是能給予意見順利度過難關，讓伴侶極度安心。

▍第3名：處女女

處女女的生日因為適逢農曆鬼月，比較容易敏感，情緒也會歇斯底里，加上個性挑剔想要對方變成心目中理想的樣子，所以講話會非常刺耳，讓伴侶感到不悅，但其實她們是為了對方好，只要多聽取處女女意見就能夠賺大錢，事業更能進展順利。

▍第2名：摩羯女

摩羯女十分節儉，也比較細心，她們知道要把錢花在刀口上，而當伴侶在購買物品時會嚴格的控管價格，絕不允許超出心中預算，所以只要對方多聽取她們意見，就能省下許多錢，日積月累下，錢也會慢慢地積少成多，積沙成塔。

▍第1名：獅子女

獅子女天生聰明且好強，她們懂得如何幫助伴侶解決各種疑難雜症。另外，她們也極度敏感，只要對方情緒低落或身體不適，就會立刻上前關心，更能精準看出伴侶事業中不足的地方，給予意見度過難關，因此雖然外表看似非常兇，但內心卻很柔軟，願意無怨無悔付出，讓伴侶感到安心。