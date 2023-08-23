台語歌壇「大姐大」陳盈潔被最高法院依教唆偽造有價證券罪，判處3年2月徒刑定讞，並沒收犯罪所得43萬200元確定，今（23日）上午她在經紀人和製作人許常德的陪同下，向台北地檢署報到執行。前一晚，許常德發文透露陳盈潔入獄前的心願，就是「再做音樂」，拍攝過程中，許常德看到這幕，忍不住流下眼淚。

許常德22日先發文表示，陳盈潔跟他見面前，已經近半年沒出門也沒說話，為了出席聚會，特地染了頭髮。他們約在咖啡廳，當天陳盈潔不時露出熟悉的笑容，講過的話不到十句，幾乎是其大姐在旁述說，「突然我就問了陳姐（陳盈潔），如果我是阿拉丁神燈可以幫她實現一個願望，她想要什麼願望。」

陳盈潔聽完，想了約三秒，態度肯定、語氣輕柔的說：「再做音樂。」隔一周許常德帶陳盈潔到錄音室試音，出發前特別提醒「這首新歌不管你有沒有能力唱，只要你站在麥克風和鏡頭面前，即使都不發一語，你都能讓那首歌成立，因為大家都能聯想到你的聲音會怎麼詮釋這首歌，所以這首歌不要有壓力。」他們選《海海人生》試唱，第一遍播完陳盈潔一句話都沒出聲，第二次許常德拍攝陳盈潔，親耳聽見她唱了最後的副歌，腦海裡已想到如何製作這首歌，而陳盈潔對他很信任，沒說什麼。

「其實我在拍攝最後那一段，是邊拍邊流淚的。」許常德感性地表示，陳盈潔留給台灣太溫暖的胸懷，多少人被她的歌聲陪伴，想不到正要籌備，陳盈潔就確定8月23日入獄服刑，一切又要重新再來。

許常德要陳盈潔放心，監獄裡面一定很多人會照顧她，而他會繼續完成這個計畫。最後，許常德公開陳盈潔唱的國語歌《愛上一個人》，「當時我就自己作詞作曲寫了這首歌，用很demo的方式製作，內容是寫她愛上一個人的態度，尤其是歌的最後倒數第二句，如果你是陳姐的粉絲，我們一起陪伴她到永遠。」